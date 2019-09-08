Монахи крупнейшего в Забайкалье буддийского монастыря проголосовали до начала молебна

ЧИТА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Буддийские священнослужители-ламы Агинского дацана (монастыря) в Забайкальском крае одними из первых приняли участие в голосовании. Они посетили свои избирательные участки еще до начала утреннего молебна, сообщил ТАСС шэрээтэ (настоятель) дацана Бадма Цыбиков.

"С утра уже почти все сходили, проголосовали. Постарались до начала утреннего молебна успеть", - сказал Цыбиков. Он отметил, что буддийские ламы традиционно активно участвуют в выборах, так как это "важная обязанность граждан".

Буддизм исповедуют около 70 тыс. жителей Забайкальского края. В регионе действуют восемь буддийских монастырей. Среди них - старейший в России Цугольский дацан и один из крупнейших в стране - Агинский.

В единый день голосования в Забайкалье проходят выборы губернатора, читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний.

На пост губернатора Забайкальского края претендуют четыре кандидата: представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

В Забайкалье зарегистрированы 791,8 тыс. избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков. Они открылись в воскресенье в 08:00 местного времени (02:00 мск).