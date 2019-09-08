Выборы губернаторов начались в Курганской, Челябинской и Оренбургской областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в 08:00 утра (6:00 мск) в Уральском федеральном округе (УрФО) и части регионов Поволжья, где в воскресенье проходят выборы разных уровней. Также уже начали работу некоторые участки Северо-западного федерального округа (СЗФО).

В Челябинской области в выборах губернатора участвуют пять кандидатов: Константин Нациевский от КПРФ, Виталий Пашин от ЛДПР, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила", Сергей Смышляев от партии "Родина" и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве самовыдвиженца.

Главу региона выбирают и в Курганской области. Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов: Татьяну Майбороду (от "Справедливой России"), Якова Сидорова (от КПРФ), врио губернатора Вадима Шумкова (как самовыдвиженца) и координатора Курганского регионального отделения ЛДПР Юрия Ярушина.

В Оренбургской области, где также выбирают главу региона, с 08:00 по местному времени (06:00 мск) работают 1706 избирательных участков. При этом пять лет назад на губернаторских выборах было на 80 участков больше, в этом году их число уменьшилось в малых селах. Как следует из данных Оренбургстата, общая численность населения региона за эти пять лет сократилась более чем на 45 тыс. человек.

На пост оренбургского губернатора претендуют пять кандидатов: Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Денис Паслер ("Единая Россия") и Сергей Яцына ("Справедливая Россия").

В Свердловской области стартовали выборы разных уровней. Самые крупные - в Серовском округе, где выбирают депутата Госдумы в связи с тем, что в январе 2019 года были досрочно прекращены депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько, который был назначен на должность вице-губернатора региона. На пост депутата Госдумы претендуют семь кандидатов: от КПРФ - депутат думы Качканарского городского округа Габбас Даутов, член ЦК партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенов, Алексей Коровкин от партии "Справедливая Россия", председатель совета регионального отделения партии "Зеленые" Игорь Рузаков, Ирина Скачкова от "Яблока", Евгения Чудновец от ЛДПР, известный биатлонист Антон Шипулин от "Единой России".

Раннее голосование в СЗФО

В Северо-Западном федеральном округе некоторые участки начали работу в 06:00 мск. В частности, в Мурманской области, где выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов, они открылись для крупных предприятий с непрерывным циклом работы. За пост главы Мурманской области будут бороться шесть кандидатов. В марте бывший губернатор региона Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.

В связи с особым графиком работы местных предприятий, шесть избирательных участков открылись в 06:00 мск в Хвойнинском районе Новгородской области. В том числе здесь проходят дополнительные выборы депутата в Госдуму. На мандат претендуют 9 кандидатов. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.

В Ленинградской области в 6 утра открылись 15 избирательных участков в Бокситогорском районе, 34 участка в городе Гатчина и 32 участка в Тихвинском районе. Здесь предстоит избрать депутатов представительных органов в 177 муниципальных образованиях. Будут замещаться 2062 мандата.

Ход голосования

На Сахалине и Курилах, где выбирают губернатора Сахалинской области, видеокамеры установлены на 176 стационарных участках из 310 открытых для голосования. Информация с камер стекается в Центр общественного наблюдения, где спорные ситуации, требующие обсуждения, выводятся на большой экран.

Как сообщили в областном избиркоме, по состоянию на 12:00 местного времени (04:00 мск) явка составила 15,96% (приблизительно такая же, как на выборах губернатора в 2015 году), официальных жалоб избирком не зафиксировал.

С 04:00 мск работают участки в крупнейшем муниципалитете России - Новосибирске. Здесь выбирают мэра города. Как сообщила ТАСС председатель Горизбиркома Тамара Краткая, голосование проходит спокойно, все 607 городских избирательных участков и 13 избирательных участков в местах временного пребывания открылись вовремя. Около 6,8 тыс. избирателей - 0,58% - проголосовали досрочно. В выборах участвуют 15 кандидатов, в том числе выдвинутый КПРФ действующий глава Новосибирска Анатолий Локоть, срок полномочий которого истекает в этом году.