Южно-Курильский городской округ проявляет наибольшую активность на выборах главы Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Южно-Курильского городского округа наиболее активно голосуют на выборах губернатора Сахалинской области. По данным информационного табло в региональном избиркоме, явка в округе на 12:00 (04:00 мск) составляет 42,33%, тогда как в среднем по региону она находится на уровне 15,96%.

По словам зампредседателя регионального избиркома Павла Сиваконова, такая активность является традиционной для Курил. Он пояснил, что отчасти это связано с тем, что к округу относятся суда и военные, которые голосуют досрочно. Так, по информации на табло, в Южно-Курильском городском округе досрочно проголосовали 13,08%. По данным регионального избиркома, к округу относятся 7 тыс. избирателей.

8 сентября в Сахалинской области проходят выборы губернатора. С 08:00 (00:00 мск) в регионе работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, восемь временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.