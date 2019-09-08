Выборы стартовали на Северном Кавказе, в Санкт-Петербурге, Крыму и центральных регионах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в 08:00 мск в центральных и южных регионах страны, а также на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. На Дальнем Востоке активно голосуют жители Курильских островов, а в Сибири зарегистрированы первые нарушения.

Выборы на Северо-Западе

В 8:00 избирательные участки открылись во всех регионах Северо-Западного федерального округа, кроме Калининградской области, где голосование начнется в 9:00 мск. В единый день голосования в СЗФО выбирают сразу трех губернаторов. В Санкт-Петербурге за пост главы региона будут бороться самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Главу региона выбирают и в Вологодской области. На пост губернатора претендуют пять кандидатов. Губернатора сегодня должны выбрать и в Мурманской области, где голосование на отдельных участках началось еще с 6:00 мск. На кресло главы региона претендуют шесть кандидатов.

Кроме того, во многих регионах СЗФО в воскресенье проходят выборы депутатов муниципальных советов и городских дум. Планируется избрать полный состав Вологодской городской думы, новый состав горсовета будет избран и в Нарьян-Маре, в Ненецком АО выберут также депутата регионального парламента и 16 депутатов совета Заполярного района. В Республике Коми пройдут выборы в 11 муниципалитетах, в Архангельской области выбирают депутатов органов местного самоуправления.

В Новгородской области жители региона избирают депутата Госдумы, депутата в региональный парламент, в девяти муниципальных образованиях определяют глав поселений и районных депутатов. В Ленинградской области избирателям предстоит выбрать депутатов местных советов 177 муниципальных образований. В 10 муниципалитетах Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний.

Старт на Северном Кавказе

В воскресенье утром на Северном Кавказе открылись более 2,5 тыс. избирательных участков. Так, на Ставрополье в единый день голосования проходят выборы главы края и депутатов советов муниципалитетов в пяти районах. Жителям края предстоит сделать выбор из пяти кандидатур - действующего губернатора Владимира Владимирова, выдвинутого "Единой Россией", зампреда краевой Думы Александра Кузьмина ("Справедливая Россия"), депутата городской думы Ставрополя, Геннадия Ефимова (ЛДПР), временно неработающего Николая Кряжева ("Коммунистическая партия социально справедливости") и ведущего инспектора Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктора Соболева (КПРФ). В регионе открылись более 1,2 тыс. участков, общее число избирателей - более 1,89 млн человек. 

Кабардино-Балкария 8 сентября выбирает шестой созыв парламента региона, который избирают по пропорциональной системе (по партийным спискам). Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

В Единый день голосования в Карачаево-Черкесской республике пройдут выборы депутатов Народного Собрания и выборы в органы местного самоуправления двух уровней. Всего в КЧР пройдут 22 избирательные кампании - 246 мандатов в ходе этих кампаний будут замещены, в том числе 50 депутатов республиканского уровня.

Все 127 постоянных и 14 временных избирательных участков открылись в воскресенье для голосования на выборах в гордуму и во Владикавказе. Кроме них, в республике пройдут выборы различного уровня в Дигорском, Ирафском и Моздокском районах. Будут избраны главы пяти муниципальных образований, замещены 36 депутатских мандатов.

В Дагестане 8 сентября пройдут 19 муниципальных избирательных кампаний. Всего в списки внесено более 15 тыс. избирателей, что составляет порядка 1% всех избирателей республики. Всего по итогам предстоящих муниципальных выборов должны быть замещены 84 мандата.

Выборы на Юге

На Юге страны выбирают глав трех регионов, а также парламенты трех субъектов.

В Калмыкии на пост губернатора претендуют четыре человека: Петр Вышкварок (ЛДПР), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Батыр Мучаев (Патриоты России) и врио главы региона Бату Хасиков.

Жители Севастополя 8 сентября избирают депутатов Законодательного собрания. На выборах зарегистрированы списки шести партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Коммунисты России" и "Пенсионеры за социальную справедливость", из 54 кандидатов по одномандатным округам самовыдвиженцев 14.

В Крыму проходят выборы в Государственный совет республики. На выборах зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки восьми реготделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В Краснодарском крае в Единый день голосования состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному избирательному округу №15 и выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Всего в Единый день голосования на Кубани будут работать 1786 избирательных участков. Также пройдут довыборы в думу Ростова-на-Дону.

В Центральном федеральном округе выбирают главу администрации Липецкой области, выборы губернатора проходят также в Курской области, в Орловской области проходят довыборы в Государственную Думу седьмого созыва, а также в 15 муниципальных районах и в городе Ливны. Избирательные участки открылись в Тульской и Брянской регионах, там меняется состав областных дум.

В Астраханской и Волгоградской областях выбирают губернаторов из четырех кандидатов в каждом, в Волгоградской области также проходят выборы региональную думу и муниципальные органы власти.

Первые нарушения в Сибири

В Сибири, где участки открылись на несколько часов раньше, избирательные комиссии фиксируют первые нарушения. Так, в Новосибирске, где выбирают мэра города, зафиксирован ряд небольших нарушений, сообщила журналистам председатель горизбиркома Тамара Краткая. "Вопросы решаем в текущем режиме, серьезных нарушений не было. Были вопросы по поводу плакатов, по порядку заполнения бюллетеней, были вопросы по праву совещательного голоса, по видеосъемке", - сказала она.

Краткая отметила, что к 10:00 местного времени (06:00 мск) явка избирателей на участки составила 1,65% - пять лет назад на аналогичных выборах она была выше (2,5%).

В Республике Алтай, где выбирают главу региона, также не фиксируют серьезных нарушений. "На 45-м участке писали, что отказали в допуске члену комиссии с правом совещательного голоса. В этой ситуации мы разобрались - она пришла как наблюдатель, а сама никаких документов не принесла. Выяснили, от кого она - оказалось, что это член комиссии с правом совещательного голоса. Ей предложили принести подтверждающие документы. Принесли и допустили: сидит там и работает, все нормально", - сообщили ТАСС в избиркоме республики.

Сообщение о разбросанных в почтовые ящики листовках, призывающих голосовать за кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина, ранее распространенное в соцсетях, избирательная комиссия назвала фейковым. Информация о листовках не подтвердилась.

Активность отдаленных территорий ДФО

На Чукотке, где проходят муниципальные выборы, а также выборы главы и районных депутатов Анадыря, на всех участках работают наблюдатели Общественной палаты региона, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа. По данным наблюдателей, голосование проходит в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Также наблюдатели выезжали совместно с выездной комиссией в Чукотскую окружную больницу, где проконтролировали процесс выбора граждан, которые по различным причинам не смогли посетить свои избирательные участки.

В Сахалинской области, где в воскресенье выбирают губернатора, наиболее активно голосуют жители Южно-Курильского городского округа. По данным информационного табло в региональном избиркоме, явка в этом округе на 12:00 (04:00 мск) составляет 42,33%, тогда как в среднем по региону она находится на уровне 15,96%. По словам зампредседателя регионального избиркома Павла Сиваконова, такая активность является традиционной для Курил. Он пояснил, что отчасти это связано с тем, что к округу относятся суда и военные, которые голосуют досрочно.