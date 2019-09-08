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Единый день голосования - 2019

В ЦИК заявили, что день тишины перед выборами прошел без серьезных нарушений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России. Об этом заявил журналистам в воскресенье заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

"День тишины прошел в полном спокойствии. Я вчера на работе не видел серьезных жалоб, может, они поступили в ночь. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать", - сказал Булаев.

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Единый день голосования - 2019
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