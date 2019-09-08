Явка на выборы главы Республики Алтай к полудню составила 25,8%

ГОРНО-АЛТАЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки Республики Алтай на выборах главы региона к 12 часам дня (8:00 мск) посетили более 41786 человек, явка составила 25,82%, сообщили журналистам в Избирательной комиссии региона.

"Явка на 12:00 составила 41786 человек. Это 25,82% процента от всех, кто имеет право голоса в Республике Алтай. На данный момент по количеству проголосовавших лидирует Усть-Канский район - 34,19%, меньше всех пока в Майминском районе - 20,24%. В Горно-Алтайске (столице региона) явка 22,3%", - сказали в избиркоме.

В 2014 году на предыдущих выборах главы региона явка на это же время составляла 26,92%.

На нынешних выборах на должность главы региона претендуют депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин от КПРФ, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин, выдвинутый "Единой Россией". Также в регионе проходят избирательные кампании по выборам депутатов госсобрания Эл Курултай.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек. Горно-Алтайск - единственны город в республике, его население - около 63 тыс. человек. Правом голоса в регионе обладают более 161 тыс. человек.