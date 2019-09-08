ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России

"Мы уверены что это [цифровые избирательные участки] будет создаваться по всей стране", - сказал он и подчеркнул, что эти участки являются результатом совместной работы Центризбиркома, столичных властей и компании "Ростех", "которые сделали это на своем энтузиазме".

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ЦИК намерен в будущем создавать цифровые избирательные участки по всей стране. Об этом заявил журналистам в воскресенье заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, посетивший цифровой участок 9005, созданный в Москве.

В ЦИК уточнили, что для голосования на цифровых участках прикрепились около 2 тыс. человек.

Булаев также отметил, что цифровые избирательные участки надежно защищены от кибератак.

"Их невозможно взломать, если не взять какое-нибудь устройство типа лома. Эта система абсолютно автономна, и, как ее взломать, я не знаю, это невозможно сделать. Что касается передачи данных о результатах голосования, то это осуществляется обычным образом, как с остальных участков - по каналам ГАС "Выборы". И мы еще ни разу не имели случаев, чтобы кто-то ее взломал", - подчеркнул Булаев.

8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).