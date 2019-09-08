В Севастополе на двух участках не работают КОИБ

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Электронные устройства для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не работают на двух из 180 участков в Севастополе, однако голосование началось - оно проводится в традиционном формате, сообщил журналистам глава городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Ранее сообщалось, что при тестировании КОИБ в субботу стало понятно, что часть комплексов признает недействительными бланки, которые напечатаны с нарушением технических требований - рамка бюллетеня толще положенного. Пришлось перепечатывать около 222 тыс. бюллетеней для шести из восьми избирательных округов. Работа была завершена ночью.

"Сегодня с утра практически все КОИБ заработали - по двум участкам ситуация уточняется. Группа технической поддержки разбирается - выехали. К сожалению, сбои такого плана, когда КОИБ не принимает бюллетень, зажевывает бюллетень, существуют. Но голосование все равно идет", - сказал Даниленко.

Он пояснил, что система безопасности КОИБ заблокировала их работу из-за того, что сотрудники участковых избирательных комиссий не провели тестирование в положенное время - с 07:00 до 08:00. "В 08:00 КОИБ перешли в режим голосования, но, так как нет тестирования, он не принимает бюллетени. Это тоже элемент безопасности, который не позволяет совершить незаконные действия. Разблокировать КОИБ не представляется возможным", - уточнил глава избиркома.

По данным избиркома, голосование на участках, где не срабатывают КОИБ, идет в традиционном формате. Также без электронных комплексов работают временный участок в городской больнице № 1 и на кораблях Черноморского флота, находящихся в дальнем походе.

Глава комиссии добавил, что общая численность тех, кто может проголосовать на выборах в законодательное собрание города, составляет около 320 тыс. человек.

О выборах

Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.