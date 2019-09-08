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Единый день голосования - 2019

Явка на выборах губернатора Оренбургской области за два часа превысила 5%

В региональном избиркоме отмечают, что избиратели голосуют активно

ОРЕНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области за два часа работы избирательных участков составила 5,16%.

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Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь избиркома Оренбургской области Наталья Барышникова.

"Явка избирателей на выборах губернатора на 08:00 мск (10:00 по местному времени) составила 5,16%", - сказала она.

Избиратели голосуют активнее, чем на предыдущих губернаторских выборах. На выборах губернатора в 2014 году явка к 08:00 мск составляла 4,28%.

В единый день голосования 8 сентября в Оренбургской области проходят выборы губернатора. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Денис Паслер (партия "Единая Россия") и Сергей Яцына (партия "Справедливая Россия").

Теги
РоссияОренбургская областьЕдиный день голосования - 2019
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