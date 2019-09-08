В Калининградской области открылись избирательные участки

ТАСС, 8 сентября. Выборы депутатов начались в самой западной точке России - Калининградской области. К этому моменту голосование уже активно идет в большинстве регионов страны, а в Южно-Сахалинске, начавшем голосовать одним из первых, избирательные участки продолжают работать вопреки отключению электроэнергии.
Голосует Калининград
Последними в стране открылись избирательные в Калининградской области. В воскресенье здесь выберут 41 депутата в трех городских округах - Озерском, Светловском и Янтарном. Еще в шести муниципалитетах пройдут довыборы по 12 избирательным округам. Как рассказали ТАСС в областном избиркоме, в целом по области за места в представительных органах власти будут бороться 186 кандидатов от партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Коммунистическая партия социальной справедливости", "Партия Роста", "Казачья партия Российской Федерации", а также самовыдвиженцы.
"В 08:00 по местному времени (09:00 мск) на территории области открылись для голосования 48 избирательных участков. В списки избирателей, имеющих право голоса на этих выборах, внесены около 48 тыс. человек. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск)", - уточнили в облизбиркоме.
В Северо-Западном федеральном округе в единый день голосования избирательные кампании разного уровня проходят во всех регионах. В Санкт-Петербурге, Вологодской и Мурманской областях выбирают губернаторов, в Новгородской области - депутата Госдумы, в остальных регионах Северо-Запада проходят выборы муниципального уровня.
Голосование на нефтяных платформах Каспия
В Астраханской области, где в воскресенье проходят 185 выборных кампаний, в том числе выборы главы региона, в 8 часов (07:00 мск) открылись все 580 избирательных участков, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии области Игорь Коровин. "Нарушений нет, все спокойно, участки открылись вовремя, в том числе на нефтяных платформах в Каспийском море. Всего на платформах проголосуют порядка 400 человек", - сказал Коровин.
Всего в голосовании смогут принять участие почти 731 тыс. человек. В Астрахани в воскресенье солнечная погода, на некоторых участках первые избиратели уже сделали свой выбор. Среди них - председатель областной думы Игорь Мартынов.
"Хожу на выборы всех уровней: от муниципальных до президентских. А выборы губернатора - важное событие в жизни региона. От решения наших земляков зависит дальнейшее развитие Астраханской области. Поэтому призываю всех прийти на избирательные участки и выразить свое мнение в бюллетене для голосования. <…> Хотелось бы, чтобы [после выборов] у нас была сплоченная команда, которая решала бы задачи повышения качества жизни людей и развивала бы экономику нашего региона", - сказал Мартынов.
Явка в Сибири
В регионах Сибири середина дня, и избирательные комиссии готовятся подсчитать промежуточные итоги явки избирателей. Традиционно она высока в Туве, где в воскресенье выбирают депутатов Верховного хурала. По данным на 10:00 местного времени (06.00 мск), проголосовали 20,6%, или около 38 тыс. избирателей, сообщил ТАСС председатель республиканского избиркома Олег Фортуна. Явка на прошлых выборах в парламент республики в 2014 году на аналогичное время составляла 16,12%.
За ходом голосования следят наблюдатели. В Забайкальском крае они начали работу за неделю до дня выборов. "Мы второй год подряд осуществляем мониторинг подготовки и проведения единого дня голосования в Забайкальском крае. В этом году мы ввели новацию: если раньше отслеживали только сам день голосования, то теперь созданный в регионе центр общественного наблюдения работает со 2 сентября", - рассказал журналистам омбудсмен края Николай Каргин, который возглавляет региональный центр общественного наблюдения за выборами.
По его словам, в центре работают волонтеры, которые, в том числе, провели большую работу по популяризации выборов среди молодежи. "Наши первые впечатления: на этих выборах, в отличие от прошлых, более активно голосуют молодые забайкальцы", - отметил он. По его данным, серьезных нарушений на выборах в Забайкальском крае пока нет.
Не фиксируют значимых нарушений и в Республике Алтай, где выбирают главу региона. "На мой взгляд, выборы идут довольно чисто, результатам этих выборов доверять можно, обращений ко мне не было ни одного. От МВД также информации по жалобам не поступило информации", - рассказал ТАСС уполномоченный по правам человека в Республике Алтай Семен Шефер.
Отключение света на Сахалине
На Сахалине, где в воскресенье выбирают губернатора, выборы проходят на фоне отключения электроэнергии: без света остались часть улиц Южно-Сахалинска. На процесс голосования это не повлияло, так как на участках были установлены генераторы, сообщил ТАСС зампредседателя регионального избиркома Павел Сиваконов.
В административном центре Чукотки Анадыре сегодня избирают главу городского округа. На 15:00 часов местного времени (06:00 мск) проголосовали уже 24,28% избирателей, столько же отдали свои голоса за кандидатов в депутаты городской Думы Анадыря.
Спокойные выборы на Урале
В Свердловской области, где проходят довыборы в Госдуму, Законодательное собрание и выборы депутатов в нескольких муниципалитетах в эти часы работают 517 участков. В Качканарском городском округе 20 участков открылись на два часа раньше в 06:00 (04:00 мск) остальных для того, чтобы избиратели, которые работают посменно, смогли проголосовать. Закроются они после завершения дня голосования в 20:00 (18:00 мск).
По данным Челябинского областного избиркома, в регионе работают 2296 избирательных участков. "Все участки открылись без происшествий и работают в штатном режиме", - сказали ТАСС в пресс-службе областного избиркома.
В общественной палате области сообщили, по состоянию на 9:00 (07:00 мск) обстановка во всех муниципалитетах региона общественными наблюдателями оценивается как стабильная, серьезных инцидентов, способных повлиять на результаты выборов, наблюдатели не отмечают.
"Все участки открылись вовремя, работа организована комфортно и качественно. Были небольшие вопросы по расположению наблюдателей, но они оперативно решены. Голосование идет активно, первыми на участки традиционно пришли пожилые люди, но много и молодежи, семей с детьми - избирательная кампания в регионе была очень активная", - сообщил ТАСС член Общественной палаты Челябинской области, член Общественной палаты РФ Феликс Панов.
Жители второго по размеру города Курганской области Шадринска сегодня выбирают только губернатора, в отличие от большинства остальных муниципалитетов региона, где проходят также выборы сельских и городских дум. Вблизи избирательных участков работают волонтеры: ребята проводят голосование по проекту "Инициативный бюджет" - жители города выбирают объекты, на которые предстоит выделить средства.