В Калининградской области открылись избирательные участки

ТАСС, 8 сентября. Выборы депутатов начались в самой западной точке России - Калининградской области. К этому моменту голосование уже активно идет в большинстве регионов страны, а в Южно-Сахалинске, начавшем голосовать одним из первых, избирательные участки продолжают работать вопреки отключению электроэнергии. Голосует Калининград Последними в стране открылись избирательные в Калининградской области. В воскресенье здесь выберут 41 депутата в трех городских округах - Озерском, Светловском и Янтарном. Еще в шести муниципалитетах пройдут довыборы по 12 избирательным округам. Как рассказали ТАСС в областном избиркоме, в целом по области за места в представительных органах власти будут бороться 186 кандидатов от партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Коммунистическая партия социальной справедливости", "Партия Роста", "Казачья партия Российской Федерации", а также самовыдвиженцы.

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"В 08:00 по местному времени (09:00 мск) на территории области открылись для голосования 48 избирательных участков. В списки избирателей, имеющих право голоса на этих выборах, внесены около 48 тыс. человек. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск)", - уточнили в облизбиркоме. В Северо-Западном федеральном округе в единый день голосования избирательные кампании разного уровня проходят во всех регионах. В Санкт-Петербурге, Вологодской и Мурманской областях выбирают губернаторов, в Новгородской области - депутата Госдумы, в остальных регионах Северо-Запада проходят выборы муниципального уровня. Голосование на нефтяных платформах Каспия В Астраханской области, где в воскресенье проходят 185 выборных кампаний, в том числе выборы главы региона, в 8 часов (07:00 мск) открылись все 580 избирательных участков, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии области Игорь Коровин. "Нарушений нет, все спокойно, участки открылись вовремя, в том числе на нефтяных платформах в Каспийском море. Всего на платформах проголосуют порядка 400 человек", - сказал Коровин. Всего в голосовании смогут принять участие почти 731 тыс. человек. В Астрахани в воскресенье солнечная погода, на некоторых участках первые избиратели уже сделали свой выбор. Среди них - председатель областной думы Игорь Мартынов. "Хожу на выборы всех уровней: от муниципальных до президентских. А выборы губернатора - важное событие в жизни региона. От решения наших земляков зависит дальнейшее развитие Астраханской области. Поэтому призываю всех прийти на избирательные участки и выразить свое мнение в бюллетене для голосования. <…> Хотелось бы, чтобы [после выборов] у нас была сплоченная команда, которая решала бы задачи повышения качества жизни людей и развивала бы экономику нашего региона", - сказал Мартынов. Явка в Сибири В регионах Сибири середина дня, и избирательные комиссии готовятся подсчитать промежуточные итоги явки избирателей. Традиционно она высока в Туве, где в воскресенье выбирают депутатов Верховного хурала. По данным на 10:00 местного времени (06.00 мск), проголосовали 20,6%, или около 38 тыс. избирателей, сообщил ТАСС председатель республиканского избиркома Олег Фортуна. Явка на прошлых выборах в парламент республики в 2014 году на аналогичное время составляла 16,12%.

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