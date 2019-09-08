Явка на выборах главы Башкирии в первые часы превысила 10%

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах главы Башкортостана, где избирательные участки работают с 7:00 (5:00 мск), в утренние часы заметно выше, чем на предыдущих выборах. За первые три часа с момента открытия участков в регионе проголосовали 10,13% избирателей, сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

"Явка в Башкирии на 10:00 местного времени (8:00 мск) составила 10,13%. На выборах главы региона в 2014 году этот показатель был 7,68%", - сказали в пресс-службе.

На пост главы региона претендуют восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).