Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье утром приехал на избирательный участок в Российской академии наук, чтобы отдать свой голос на выборах в Мосгордуму.

Путин традиционно голосует именно на этом избирательном участке номер 2151: так было и на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

Президент убежден в том, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания. Об этом он сказал журналистам после того, как проголосовал.

Российского лидера спросили, знает ли он лично кандидата, за которого отдал голос. В ответ Путин заявил, что не знает, однако надеется, что это хороший и порядочный человек. Президент также выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты.

Журналисты спросили Путина, не хотелось ли бы ему, чтобы на выборах было большее разнообразие и большее количество кандидатов.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100", - ответил президент. По его словам, качество работы от этого не меняется. "Важно не сколько, важно - какого качества", - заявил Путин.