Врио главы КБР Казбек Коков проголосовал в Нальчике на выборах парламента региона

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков проголосовал в Нальчике на выборах депутатов парламента региона шестого созыва. На избирательный участок №123, расположенный в первой гимназии города он пришел вместе с супругой Лианой.

"Хочу поблагодарить за работу, которую вы проделываете, желаю успехов всем", - сказал Коков, обращаясь к членам участковой избирательной комиссии и получив бюллетень, прошел в кабинку для голосования.

Как уточнил ТАСС председатель Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев, в республике в 8:00 мск открылись все избирательные участки. "Все 355 избирательных участка в КБР открылись. Мы рады очень, и погода способствует тому, чтобы народ пришел на выборы", - сказал Гешев.

Он отметил, что в городе Баксане стоят комплексы для электронного голосования (КЭГ), и в каждом районе региона работают по три-четыре комплекса для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). "Еще одна новинка нынешних выборов - это голосование по месту нахождения. Для этого нужно было заранее написать заявление, которое сегодня принимается еще до 14 часов. Мы создали все условия для избирателей нашей республики", - заверил он.

Гешев подчеркнул, что до настоящего времени жалоб на ход голосования не поступало. "Не зафиксировано ни одно нарушение, все избирательные объединения участвуют достойно в избирательном процессе. По республике зарегистрировано 1640 наблюдателей - представители избирательных объединений, Общественной палаты республики и 30 аккредитованных журналистов", - сказал он, отметив, что в республике нет труднодоступных и отдаленных мест, что упрощает проведение выборов.

8 сентября Кабардино-Балкария выбирает шестой созыв парламента региона. Парламент избирают по пропорциональной системе (по партийным спискам). Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.