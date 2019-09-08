Информационный центр ЦИК начал работу

"Мы открываем информационный центр. Желаем всем провести выборы достойно", - сказала Памфилова.

В информационном центре также установлены экраны, на которых будут отображаться данные о явке на выборах, а позднее и результаты голосования.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).