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Единый день голосования - 2019

Информационный центр ЦИК начал работу

В информационном центре установлены экраны, на которых будут отображаться данные о явке на выборах, а позднее - результаты голосования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова запустила работу информационного центра в Центризбиркоме.

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"Мы открываем информационный центр. Желаем всем провести выборы достойно", - сказала Памфилова.

В информационном центре также установлены экраны, на которых будут отображаться данные о явке на выборах, а позднее и результаты голосования.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2019
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