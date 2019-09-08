Врио губернатора Мурманской области принял участие в голосовании на выборах главы региона

МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах главы региона. Он прибыл на участок, расположенный в гимназии №5 Мурманска, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня голосование за губернатора и муниципальных депутатов. Я проголосовал за настоящий, мощный, передовой северный край", - сообщил в воскресенье Чибис журналистам после заполнения бюллетеней.

Он отметил, что выборы в регионе организованы хорошо, на данный момент проходят без нарушений.

Кроме Чибиса, который выдвинут от "Единой России", в качестве кандидатов в губернаторы на выборах участвуют еще пять человек. Это депутат облдумы, секретарь комитета регионального отделения КПРФ Михаил Антропов, лидер фракции ЛДПР в облдуме Максим Белов, бывший военный, ныне директор компании, занимающейся техконтролем автотранспорта, член общественной палаты Мурманской области Василий Буров (выдвиженец от "Справедливой России"), замдиректора Мурманского филиала АО "Управление отходами", шеф-редактор телекомпании "Национальный жилищный канал", экс-помощник депутата облдумы и бывший помощник губернатора региона Виталий Измайлов, идущий на выборы от "Гражданской платформы", а также выдвиженец от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин - в прошлом профессиональный военный, единственный из кандидатов, не являющийся жителем Мурманской области. Планируется, что остальные кандидаты, помимо Тупикина, примут участие в голосовании на выборах губернатора в течение дня.

Всего на выборы выдвигались 15 человек: семеро выдвиженцев от партий и восемь самовыдвиженцев. Все самовыдвиженцы и представитель от партии "Альянс зеленых" не предоставили необходимых для регистрации в качестве кандидата документов.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.