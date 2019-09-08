Явка избирателей на муниципальные выборы в Подмосковье к 10:00 составила 1,68%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья по состоянию на 10:00 составила 1,68%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"Текущая явка на 10:00, даже на 10:14 - 1,68%", - сказал он.

По его словам, официальных жалоб к настоящему моменту не поступало. Ранее Березкин сообщил, что досрочно на муниципальных выборах в Подмосковье проголосовали более 13 тыс. человек.

По данным избирательной комиссии Московской области, около 2,5 тыс. кандидатов принимают участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона. Выборы проходят в 31 муниципальном образовании, по их итогам будут замещены 584 мандата. За прозрачностью проведения выборов следят около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивают свыше 6,4 тыс. человек.

Ранее Березкин сообщал, что явка избирателей может составить порядка 15-30%, всего на выборах смогут проголосовать более 2 млн избирателей. На муниципальных выборах 2019 года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий, кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в Подмосковье заготовили 50 резервных мест для проведения процедуры голосования.