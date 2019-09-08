ЦИК: "Мобильным избирателем" на текущих выборах воспользовались более 460 тыс. человек

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 460 тыс. россиян использовали технологию "Мобильный избиратель" для голосования по месту фактического нахождения в единый день голосования. Об этом заявила журналистам в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Наша гордость - "Мобильный избиратель". По данным ГАС "Выборы", в этом году этим механизмом воспользовались более 460 тыс. человек", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в этом году впервые через этот сервис заявления принимались для голосования на цифровых участках.

8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, пояснили в ЦИК.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных центрах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).