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Единый день голосования - 2019

Врио главы Липецкой области Артамонов проголосовал на выборах губернатора

Участок расположен в Доме культуры "Студеновский"
Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов Елена Рузанова/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов
© Елена Рузанова/ТАСС

ЛИПЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов, выдвинутый на выборы губернатора от партии "Единая Россия", проголосовал на избирательном участке № 23-11 в Доме культуры "Студеновский" в Правобережном районе Липецка.

"Я голосовал здесь, потому что тут прописан - липчанин, достаточно давно. Сейчас пойдем заниматься спортом - теннисом. У нас прекрасные корты, почти профессионального уровня, в прекрасном парке "Быханов сад", - сказал Артамонов.

К врио главы региона подошла одна из избирательниц и поблагодарила его за поддержку жителей.

Как сообщила ТАСС председатель участка Ирина Рожкова, явка на участке около 3%, нарушений нет. "В 08:00 мск была небольшая очередь", - сказала она.

На должность главы Липецкой области, помимо Артамонова, претендуют представитель партии "Патриоты России" Андрей Григорьев, член "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова, претендент от "Коммунистов России" Андрей Плотников и кандидат от КПРФ Сергей Токарев.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичЕдиный день голосования - 2019
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