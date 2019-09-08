Явка на выборах губернатора Мурманской области на 10:00 составила 4,36%

МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Мурманской области на 10:00 мск составила 4,36%, что ниже аналогичного показателя на предыдущих выборах главы региона в 2014 году, когда она составила 5,02%. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в облизбиркоме.

"Явка на 10 утра по Мурманской области составила 4,36%", - сказали в избиркоме.

На пост главы региона претендуют шесть кандидатов. Это депутат облдумы, секретарь комитета регионального отделения КПРФ Михаил Антропов; лидер фракции ЛДПР в облдуме Максим Белов; бывший военный, ныне директор компании, занимающейся техконтролем автотранспорта, член общественной палаты Мурманской области Василий Буров (выдвиженец от "Справедливой России"); замдиректора Мурманского филиала АО "Управление отходами", шеф-редактор телекомпании "Национальный жилищный канал", экс-помощник депутата облдумы и бывший помощник губернатора региона Виталий Измайлов, идущий на выборы от "Гражданской платформы"; выдвиженец от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин - в прошлом профессиональный военный; врио губернатора Андрей Чибис, который выдвинут от "Единой России".

Всего на выборы выдвигались 15 человек: семеро выдвиженцев от партий и восемь самовыдвиженцев. Все самовыдвиженцы и представитель от партии "Альянс зеленых" не предоставили необходимых для регистрации в качестве кандидата документов.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.