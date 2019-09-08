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Единый день голосования - 2019

Памфилова призвала избиркомы создать для наблюдателей максимально благоприятные условия

Глава ЦИК обратилась к членам региональных избирательных комиссий

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к членам региональных избирательных комиссий и призвала их создавать для наблюдателей "режим максимального благоприятствования".

"Я прошу, уважаемые коллеги в регионах, создайте режим максимального благоприятствования для наблюдателей. Если возникают проблемы, постарайтесь никому не отказывать, а действовать со знаком плюс в интересах наблюдателей", - сказала Памфилова.

По ее словам, на выборах всех уровней было заявлено около 160 тыс. наблюдателей, в том числе от партий направлено около 44 тыс. наблюдателей и около 33 тыс. человек - от Общественной палаты РФ и региональных общественных палат.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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Памфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2019
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