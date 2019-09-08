Явка на выборах депутатов в Мосгордуму на 10:00 составила 2%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 10:00 составила 2%. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"По данным на 10:00, около 2% в целом по городу. Не все [УИК пока] успели данные передать", - сказал Горбунов.

Он добавил, что традиционно самая высокая явка - на избирательных участках в поселке Восточный, в Крюково и Новомосковском.

По данным главы общественного штаба по наблюдениями за выборами в столичный парламент Алексея Венедиктова, в 2014 году на выборах в Мосгордуму явка на 10:00 составляла 1,64%.

Отсутствие жалоб

Голосование на выборах в Мосгордуму пока проходит в штатном режиме, жалоб нет, сообщил Горбунов.

"Голосование проходит штатно, никаких сигналов, жалоб нет. Работают все видеокамеры", - сказал он.

Выборы депутатов 7-го созыва Московской городской думы в Единый день голосования 8 сентября проходят в 45 одномандатных округах. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. К Единому дню голосования было зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать 8 сентября до 20:00.