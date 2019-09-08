Замглавы МИД РФ заявил, что тактика Дамаска и ВКС в Идлибе оправдана со всех точек зрения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сирийские правительственные силы, действующие при поддержке российских ВКС, применяют во время антеррористических операций в Идлибе только точечные удары по выверенным целям, и такая тактика является оправданной со всех точек зрения. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

По его словам, помимо 30-35 тыс. вооруженных до зубов террористов в Идлибской зоне в настоящее время находится около 2,5 млн мирных сирийских граждан, среди которых и местные жители, и внутренне перемещенные лица. "При планировании антитеррористических операций сирийскими военными, которые действуют при поддержке ВКС России, это обстоятельство самым тщательным образом учитывается", - отметил замминистра, добавив, что "поэтому применяются только точечные удары по четко выверенным целям во избежание жертв среди тех, кто не имеет никакого отношения к террористам".

"Такая оправданная со всех точек зрения тактика естественно не нравится ни террористам, ни тем внешним силам, которые их прямо или косвенно поддерживают", - сказал Сыромолотов. Он обратил внимание на то, что в ход идут различные провокации с целью вынудить правительство Сирии на масштабные боевые действия, результатом которых могла бы стать массовая гибель мирного населения в зоне Идлиба, а также многотысячный поток беженцев в Турцию и далее в Европу. "С этой целью буквально ежедневно осуществляются обстрелы позиций правительственных войск и населенных пунктов из контролируемых боевиками районов, атаки дронов на российскую базу Хмеймим", - сказал Сыромолотов.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что окончательная ликвидация террористов в Идлибе неизбежна, несмотря на сложность этой задачи.

Антисирийская пропаганда

Говоря о точности действий сирийских военных и российских ВКС при проведении антитеррористических операций в Идлибе, замглавы МИД РФ привел в пример город Хан-Шейхун. "О том, насколько аккуратно проводится антитеррористическая операция в Идлибе, можно судить по кадрам из недавно освобожденного от террористов города Хан-Шейхун. Разрушений там практически нет", - сказал Сыромолотов. Он добавил, что эта картина разительно отличается от того, как силы международной коалиции во главе с США выбивали террористов из иракского Мосула и сирийской Ракки.

Сыромолотов также указал на факт задействования антисирийскими и антироссийскими силами мощных информационных ресурсов для распространения ложных обвинений в адрес правительственных сил Сирии и ВКС РФ в нанесении ударов в Идлибе по объектам социальной инфраструктуры.

Работа по Идлибу

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия продолжает сотрудничество с Турцией по вопросу Идлиба. "Мы остаемся привержены двусторонним договоренностям с Анкарой по Идлибу и продолжаем работу с турецкими партнерами, нацеленную на выполнение обязательств в соответствии с сочинским Меморандумом от 17 сентября 2018 года, - указал Сыромолотов. Кроме того, он добавил, что Россия исходит из того, что "ничто не должно использоваться в качестве предлога для защиты террористов, признанных таковыми СБ ООН".

Сыромолотов подчеркнул, что в конечном итоге Идлиб должен вернуться под контроль законного сирийского правительства, а террористический очаг должен быть ликвидирован.