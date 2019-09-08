Замглавы МИД России: Москва против "боев гладиаторов" на дискуссиях по кибербезопасности

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия призывает не устраивать "гладиаторские бои" на площадке Рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности (МИБ). Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Как напомнил замглавы МИД РФ, создание группы стало результатом усилий Москвы по возобновлению переговоров по МИБ в ООН в новом формате, что нашло поддержку подавляющего большинства государств на 73-й сессии Генассамблеи в прошлом году. По его словам, в отличие от экспертных площадок прошлых лет новая группа является полноценным органом ГА ООН.

"Это означает, что теперь тематика МИБ для ООН такой же приоритет, как и традиционные вызовы международной безопасности, - пояснил Сыромолотов. - Во-вторых, Рабочая группа ООН открытого состава - это самый демократичный переговорный механизм по МИБ в ООН, который открыт для участия всех стран". В ее организационном заседании в июне приняли участие более 140 стран, добавил дипломат.

Замминистра сообщил, что в сентябре состоится первое содержательное заседание рабочей группы. "Наш прогноз в отношении него весьма оптимистичный. Рассчитываем на конструктивный настрой партнеров и их здравый смысл. Нужно не устраивать на этой площадке "гладиаторские бои", а искать основу для консенсуса и совместно выводить рабочую группу на содержательный итоговый доклад", - указал он.