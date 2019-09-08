МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись на Камчатке и Чукотке в 20:00 местного времени (11:00 мск). Здесь начинается подведение итогов голосования, сообщили в воскресенье ТАСС в региональных избиркомах.

"Избирательные участки закрыты, начался подсчет голосов", - сообщили ТАСС в избиркоме Чукотки. В этом регионе выбирали депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах (Чукотском, Анадырском, Билибинском), а также глав и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь, отметили в избиркоме Чукотского автономного округа. За пост главы городского округа Анадырь борются пять человек, в том числе нынешний и.о. руководителя округа Леонид Николаев, выдвинутый "Единой Россией", и заместитель председателя комитета по законодательству и региональной политике Думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов, выдвинутый КПРФ. На 18:00 местного времени (09:00 мск), по данным Центризбиркома, на этих выборах проголосовали 29,01% избирателей.

Также голосование завершилось на Камчатке в четырех муниципальных районах. В Елизовском районе сегодня выбирали депутатов сельского поселения, в Пенжинском районе - главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходили выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи, сообщили ТАСС в краевой избирательной комиссии.

Голосование на Дальнем Востоке близится к завершению

На Дальнем Востоке через час закроются участки в Магаданской и Сахалинской областях. На Сахалине, где в воскресенье выбирают губернатора, идет активное голосование. На 15:00 местного времени (07:00 мск) свои голоса отдали 27,13% от общего количества избирателей. Это чуть меньше, чем на предыдущих выборах губернатора в 2015 году, когда за аналогичный период проголосовали 28,2% избирателей.

Два часа еще продлится голосование в Еврейской автономии и Приморье, где проходят муниципальные выборы, а также в Хабаровском крае, где избирают депутата Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания региона. В городе Комсомольск-на-Амуре на проведение голосования не повлиял даже паводок, который подтопил подвалы дома культуры и центра внешкольной работы, где расположены два участка. Власти оперативно наладили откачку воды, не прерывая ход голосования, сообщили ТАСС в крайизбиркоме.

СФО: отсутствие нарушений и хорошая организация выборов

В регионах Сибири середина дня, и избирательные комиссии уже подсчитали явку к полудню. Так, в Иркутской области, где выбирают мэров города Братска и сильно пострадавшего от летних паводков города Тулуна, явка на выборы к 12:00 по местному времени составила 9,76%. В среднем явка выше, чем на прошлых аналогичных выборах: так, в Братске на избирательные участки пришли 9,28% избирателей. На аналогичных выборах в 2014 году явка была меньше.

Серьезных нарушений в регионах Сибири не зафиксировано. В Республике Алтай, где проходят выборы главы региона, наблюдатели отмечают хорошую организацию голосования. "Нарушений крупных, как я слышал, не было, были мелкие недочеты, организовано хорошо. На некоторых участках очереди, народ желает быстро волеизъявиться, пока все идет хорошо. Важность выборов [для коренных жителей Горного Алтая] высока - нам надо жить, развивать регион, это наша родина. Я был в районах - активность очень большая коренного населения в том числе", - сообщил ТАСС председатель региональной общественной организации "Конгресс Алтайского народа" Сергей Очурдяпов.

Урал активно голосует

В Свердловской области избирательная комиссия региона опубликовала первые данные о явке на довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу. По состоянию на 10:00 (08:00 мск) явка составила 5,3%. Кроме того, избирком опубликовал сведения о досрочном голосовании в Законодательное собрание региона. В нем приняли участие 872 избирателя. Это 0,62% от зарегистрированных в округе избирателей.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области, где проходят губернаторские и муниципальные выборы, сообщил журналистам, что "на его телефон неизвестные провели атаку большим количеством звонков". "В час поступало порядка 50 звонков через Viber и примерно два - по обычной телефонной связи. Пришлось перейти на использование других телефонных номеров. На работу комиссии это никак не повлияло", - сказал он.

По данным челябинского облизбиркома, явка на 10:00 составила 5,67%. В списке 2 млн 599 тыс. 639 избирателей. Предыдущие выборы губернатора Челябинской области проходили в сентябре 2014 года. В них могли принять участие 2 млн 720 тыс. 414 избирателей. Явка на 10:00 тогда составила 4,62%.

В областном избиркоме добавили, что более 20 обращений уже поступили на горячую линию избирательной комиссии Челябинской области, все они прошли проверку, ни один вопрос не подтвердился.

Более 48,5 тыс. человек проголосовали на выборах в Курганской области к 10:00 местного времени (08:00 мск), что составляет 6,99% от общего числа избирателей. Картина по явке в регионе аналогична той, что складывалась в утренние часы на выборах в 2014 году: тогда за первые два часа с момента открытия избирательных участков проголосовали 44,4 тыс. избирателей (6,06%). Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов, где проходят выборы губернатора, сообщил на брифинге, что на избирательных участках работают около трех тысяч общественных наблюдателей от общественной палаты региона, партий и кандидатов, которые участвуют в выборах.

Активное голосование в ПФО и участок "на колесах"

В Оренбургской области и Башкирии, где в воскресенье выбирают глав регионов, голосуют активнее, чем пять лет назад на предыдущих губернаторских выборах. Явка избирателей в Оренбуржье на 10:00 по местному времени (8:00 мск) составила 5,16% (2014 год - 4,28%), в Башкирии - 10,13% (2014 год - 7,68%).

С утра в воскресенье уже проголосовали врио главы Башкирии Радий Хабиров и врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Последний проголосовал по допспискам на участке №987 в лицее №5 Оренбурга, так как переехал в регион после назначения в марте этого года и только недавно получил регистрацию.

В местных СМИ Оренбургской области появилась информация о том, что на двух участках возникли проблемы с работами КОИБов. "Все комплексы обработки избирательных бюллетеней работают в нормальном режиме, официальных жалоб не поступало. На некоторых моделях присутствует техническая задержка приема, но эта ситуация оперативно устраняется. Сотрудники участковых избирательных комиссий помогают избирателям ровно и аккуратно загрузить бюллетень в КОИБ", - объяснил ТАСС председатель облизбиркома Александр Нальвадов.

В выборах депутатов пензенской гордумы поучаствовал и губернатор области Иван Белозерцев. В беседе с журналистами он отметил, что от того, как пройдут выборы в регионе, зависит успешное развитие муниципалитетов Пензенской области. "Будут избраны депутаты, депутаты изберут глав районов и городов, а затем будет процедура по избранию руководителей органов исполнительной власти. Безусловно, от этого во многом зависит дальнейшее успешное развитие всех территорий и Пензенской области в целом", - отметил Белозерцев.

В Ульяновской области территориальная избирательная комиссия Базарносызганского района оборудовала резервное помещение избирательного участка, в качестве которого используется автобус. "Участок "на колесах" оборудован на случай возникновения нештатной ситуации, требующей приостановления процесса голосования и перенесения его в резервное помещение", - пояснили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

ЦФО: с раннего утра люди идут на участки

На одном из избирательных участков, расположенных на территории новой школы Курска, через полчаса после открытия участков проголосовал врио губернатора Курской области Роман Старовойт, передает корреспондент ТАСС. Более 90% избирательных участков региона, где проходят выборы главы региона, разместили на первых этажах, они доступны для маломобильных групп населения. На нескольких участках проголосовать помогают сурдопереводчики, отметили ТАСС в облизбиркоме.

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов проголосовал на выборах губернатора в 10:00 мск в Липецке на избирательном участке 23-11, который расположен в Доме культуры "Студеновский" в Правобережном районе города. Как рассказала ТАСС председатель участка Ирина Рожкова, явка на участке пока нормальная. "Уже проголосовало на 9:30 мск 110 человека или 3%, всего избирателей 2577 человека. Никаких нарушений. Люди идут хорошо, даже в 8 утра была небольшая очередь", - сказала она.

В Тульской области проходят выборы в областную Думу, всего зарегистрировано 1187041 избирателей, 29 территориальных избирательных комиссий, 1097 участковых избирательных комиссий. На всех участках области, кроме временных, используются технологии изготовления протоколов с QR-кодом. "В Тульской области без происшествий открылись все избирательные участки: 1093 - постоянных, 16 - временных", - сообщила пресс-секретарь тульского избиркома Екатерина Полякова.

В Санкт-Петербурге начали голосовать кандидаты в губернаторы

В Санкт-Петербурге, где проходят выборы высшего должностного лица - губернатора, до 11:00 мск проголосовали самовыдвиженец Александр Беглов и кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова. "Настроение у меня хорошее, но волнительно. Я очень надеюсь, что все-таки люди с дач приедут, ожидаю, что явка будет во второй половине дня больше", - сказала Тихонова. За пост губернатора Петербурга борются Беглов, Тихонова и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Главу региона выбирают еще в двух регионах СЗФО. За пост губернатора Вологодской области борются пять человек: кандидат от "Единой России", действующий руководитель региона Олег Кувшинников; кандидат от ЛДПР, депутат областного парламента Ольга Ширикова; кандидат от "Справедливой России", руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина; а также представители "малых" партий - руководитель ЦК "Народный альянс" Вадим Петриенко и советник председателя партии "Родина", депутата ГД РФ Алексея Журавлева Алексей Рылеев от "Родины". За ходом выборов в регионе следят более трех тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий, Общественной палаты области.

В Мурманской области избиратели голосуют за шестерых кандидатов в губернаторы. Это депутат облдумы, секретарь комитета регионального отделения КПРФ Михаил Антропов; лидер фракции ЛДПР в облдуме Максим Белов; бывший военный, ныне директор компании, занимающейся техконтролем автотранспорта, член общественной палаты Мурманской области Василий Буров (выдвиженец от "Справедливой России"); замдиректора Мурманского филиала АО "Управление отходами", шеф-редактор телекомпании "Национальный жилищный канал", экс-помощник депутата облдумы и бывший помощник губернатора региона Виталий Измайлов, идущий на выборы от "Гражданской платформы"; выдвиженец от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин - в прошлом профессиональный военный, дважды член предвыборных штабов на выборах президента РФ: штаба Александра Лебедя в Москве в 1996 году и штаба Владимира Путина в Ярославской области в 2012 году; и выдвинутый от "Единой Россией" врио губернатора Андрей Чибис.

В Новгородской области жители, где в списках избирателей 493 тыс. человек, сегодня избирают депутата Госдумы, на пост претендуют девять кандидатов. В регионе работают 539 избирательных участков, еще на одном из 30 цифровых в качестве эксперимента новгородцы могут проголосовать в Москве. В Ненецком АО выбирают депутата регионального парламента и 16 депутатов совета Заполярного района. В Ноябрьске для удобства инвалидов к месту голосования их доставляет социальное такси. В 10 муниципалитетах Псковской области сейчас проходят 13 избирательных кампаний, как сообщили ТАСС в региональном избиркоме, все участки открылись и работают в штатном режиме.

ЮФО: "мобильные избиратели" и подарок от Черноморского флота

Явка избирателей на выборах губернатора в Астраханской области на 10:00 (09:00 мск) составила 5,36%, сообщили в воскресенье ТАСС в областной избирательной комиссии региона. На прошлых выборах губернатора, которые прошли 14 сентября 2014 года, явка на 10:00 составляла 4,66%. "По данным на 10 часов, явка составила 5,36%, наиболее активно голосуют в Красноярском районе - там явка уже превысила 12%", - сказали в избиркоме.

Свой выбор уже сделал экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин (руководил регионом с 2004 по 2018 год, в сентябре прошлого года подал в отставку по собственному желанию), он традиционно проголосовал на своем участке утром вместе с семьей.

"На моем участке очень спокойная обстановка, наблюдатели приветливые. Когда я пришел на участок, было еще человек шесть, но еще рано было. Я хочу обратиться к астраханцам и, конечно, призвать их прийти на выборы. <…> Чем больше людей придет на избирательные участки, тем комфортнее руководителю в будущем будет решать проблемы, потому что руководство страны будет понимать, что за главой региона стоят сотни тысяч людей, и это проблема действительно является первостепенной. Конечно, надо активно прийти на участки и проголосовать, чтобы дать возможность новому губернатору эффективно решать проблемы", - сказал ТАСС Жилкин.

По данным избирательной комиссии Севастополя, где проходят выборы в Заксобрание региона, в этом году во второй раз действует программа "Мобильный избиратель", которая впервые была опробована во время президентских выборов 2018 года - она позволяет голосовать не на том участке, к которому человек прикреплен по прописке. В этом году возможностью сменить участок воспользовались 1857 человек из 320 тыс. потенциальных избирателей. "Есть люди, которые в выходные уехали на дачу и им удобнее голосовать на сельских участках - ну что ж, имеют право! Однако, если дача находится не в том округе, где они проживают, то избиратели лишаются возможности голосовать за одномандатников - могут только по общегородскому округу [за списки партий]", - пояснил журналистам глава избиркома Сергей Даниленко.

В Севастополе на избирательном участке в небольшом селе Орлиное в воскресенье выступает ансамбль Черноморского флота. Как пояснили на ЧФ, никаких особых причин для выбора именно этого участка не было - артисты просто "решили подарить праздник".

Как сообщили ТАСС в Волгоградском облизбиркоме, явка на выборах в Волгоградской области, где в воскресенье проходят выборы губернатора и депутатов облдумы, по данным на 10:00 по местному времени (09:00 мск) составила 5,65%.