ЦИК обнародовал данные по явке на довыборах в Госдуму по одномандатным округам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на довыборах по одномандатному избирательном округу в Хабаровском крае превысила 23,6%. Об этом свидетельствуют данные, отображаемые на онлайн-табло, которое установлено в информационном центре ЦИК, в 11:10 мск.

Из данных, распространяемых в информационном центре, также следует, что явка на довыборах в Госдуму по одномандатному округу в Новгородской области составляет почти 3%, в Орловской области - 5,8% и в Свердловской области - почти 12,9%.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).