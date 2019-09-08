На выборах главы Ставрополья проголосовала четверть избирателей

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Ставропольского края по состоянию на 12:00 мск составила 24,27%, данные превышают показатели прошлых выборов главы региона. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии края Евгений Демьянов.

"Средняя явка избирателей по состоянию на 12:00 составила 24,27%. Для сравнения, пять лет назад на выборах губернатора края явка по состоянию на полдень составляла 14,82%, то есть практически в два превышает нынешняя явка эти показатели", - сказал он.

Самая высокая явка к полудню отмечена в Новоалександровском городском округе края - 37,17%, самой низкой остается явка в городе Лермонтове - 12,38%. "На телефон горячей линии поступил 61 звонок, вопросы касаются дислокации избирательных участков, списков избирателей", - пояснил Демьянов.

В Ставропольском крае в воскресенье проходят выборы губернатора, работают 1283 избирательных участка, общее число избирателей превышает 1,89 млн человек. Полномочия действующего губернатора Владимирова Владимирова истекают в сентябре, его предшественник Валерий Зеренков подал в отставку по собственному желанию в 2013 году, досрочно покинув свой пост.

В новость были внесены изменения (13:02 мск) - приводятся новые данные.