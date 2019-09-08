В Калмыкии проголосовали более 11% избирателей

ЭЛИСТА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах главы Калмыкии по состоянию на 10:00 составила 11,33%, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Александр Дикалов. На выборах главы республики в 2014 году явка на этот час составила 10,02%.

"Явка по республике на 10 часов - 11, 33%. Все спокойно, жалоб и обращений по нарушениям нет", - сказал Дикалов.

Высокую активность избирателей в первые часы голосования отметили наблюдатели. "По Элисте могу отметить довольно высокую активность - в 8 утра на участках были очереди из желающих проголосовать", - сказала ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова, работающая в качестве наблюдателя на выборах в республики.

По ее словам, нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Винокурова отметила, что в ходе дня голосования намерена посетить ряд районов республики.

Выборы главы Калмыкии проводятся после отставки Алексея Орлова, возглавлявшего республику с 2010 года. В марте 2019 года президент РФ принял отставку Орлова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона 38-летнего Бату Хасикова. На пост главы Калмыкии зарегистрированы четыре кандидата: Хасиков ("Единая Россия"), 64-летняя депутат Народного Хурала Калмыкии Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), 54-летний руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок и 55-летний руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев.