В СПЧ заявили, что "Голос" дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более двух третей сообщений, нанесенных на так называемую "Карту нарушений" движением "Голос", не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей. Об этом заявил в воскресенье ТАСС сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

Движение "Голос" ранее сообщило, что на "Карту нарушений" уже поступило больше сообщений, чем в прошлый единый день голосования.

"По факту то, что они делают [составляя "Карту нарушений], это внутренний документ для специалистов. Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех [нарушений], которые остаются, абсолютное большинство - это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме", - сказал Борисов.

По его словам, на карте фиксируются различные случаи, "включая достаточно много предложений по развитию избирательного законодательства". Кроме того, движение "Голос" не проводит проверку этих фактов. "РМРГ СПЧ в Москве проверяли эти факты, которые не подтверждаются. Например, есть сообщение, что наблюдателя не пускают на досрочное голосование в Москве. На самом деле, в территориальной избирательной комиссии на пять минут задержали начало досрочного голосования. Сообщение поступило, наблюдатель был допущен. Но соответствующее нарушение уже нанесено на карту. Оно до сих пор там находится и входит в статистку", - отметил Борисов.

Он также добавил, что многие сообщения были связаны с проведением предвыборной агитации, но информация не находила подтверждения. "Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.

По его словам, то, что делает "Голос", полезно для понимания того, какие есть проблемы. "Но то, как они это делают, не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом. Те цифры, которые они приводят - я очень скептически на них смотрю. Мы прекрасно понимаем, что звонят, но абсолютно по разным вопросам", - сказал член СПЧ.

Он привел данные РМРГ СПЧ, согласно которым на сегодняшний день по Москве, где якобы больше всего фиксируется нарушений, остались не приняты меры реагирования на восстановление прав только по одному сообщению - по статистике. "Имеются в виду данные до начала голосования сегодняшнего дня. По всем остальным меры приняты, права восстановлены", - сказал Борисов.