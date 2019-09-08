Избирательные участки начали закрываться в регионах, где выбирают глав субъектов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись на Сахалине и в Магаданской области в 20:00 местного времени (12:00) мск. Эти регионы первыми начнут подводить итоги выборов глав регионов.

"Работа участков завершилась в 20:00 (12:00 мск)", - сказал ТАСС представитель избиркома Сахалинской области.

Аналогичную информацию агентству подтвердили и в Магаданской области. В Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономии голосование продлится еще час. Здесь выбирают депутатов Законодательного Собрания региона и депутата Госдумы.

В Сахалинской области по состоянию на 18:00 местного времени (10:00 мск) явка составила 33,49% - почти столько же, сколько на прошлых выборах (чуть меньше 34%). Активнее всего голосовали избиратели в Южно-Курильске, где проголосовало 72,83%, в основном это моряки и военнослужащие, голосовавшие досрочно.

Новые технологии на выборах на Урале

По словам председателя избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, новинкой выборной кампании 2019 года в регионе стали цифровые участки, которые организованы в рамках федерального эксперимента.

"Эти участки расположены в Москве. Соответственно на них, те жители Челябинской области, которые имеют регистрацию в области, подавали заявление через Единый портал госуслуг и в день голосования находясь в Москве, могут проголосовать за губернатора Челябинской области", - рассказал Обертас. Заявление для голосования на цифровых участках подали 167 человек.

По данным челябинского облизбикома, явка к полудню составила 16,7%. "Жалобы периодически фиксируем, но они не подтверждаются", - сказал журналистам Обертас.

В Курганской области проголосовали около 128,3 тыс. человек к 12:00 местного времени (10:00 мск), что составляет 18,43% от общего числа избирателей.

Выборы в Сибири без нарушений

Продолжается голосование в регионах Сибири. Существенных нарушений на них не наблюдают.

"Конечно, не бывает без замечаний и жалоб. Все жалобы оперативно разрешаются, у нас идут выборы разного уровня, и естественно, что накал борьбы серьезный, но серьезных нарушений нет", - рассказала ТАСС председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" в Республике Алтай Ольга Новикова.

Другие регионы Сибири данные о серьезных нарушения на текущий момент также не предоставили.

Воздушный шар, хор и бюллетени на родном языке

Воздушный шар в день выборов подняли в воздух рядом с избирательным участком в городе Иннополис (Татарстан), жители которого впервые голосуют на выборах в республиканский парламент.

На избирательных участках Башкирии для голосования выдают бюллетени на родных языках, изготовили почти 400 тыс. штук на башкирском языке и более 200 тыс. экземпляров на татарском. Также в регионе работает шесть именных избирательных участков. Например, в селе Аскарово участок носит имя местного уроженца, героя Советского союза Тагира Кусимова, а участок в селе Шаймуратово Кармаскалинского района - генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Голосование на мотоциклах

Явка избирателей на участки к 10:00 мск в ходе выборов в Курской области, где 8 сентября проходят более 30 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, составила более 5%, превысив результаты 2014 года на 1,5%, сообщили журналистам в облизбиркоме.