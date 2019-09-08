Избирательные участки начали закрываться в регионах, где выбирают глав субъектов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись на Сахалине и в Магаданской области в 20:00 местного времени (12:00) мск. Эти регионы первыми начнут подводить итоги выборов глав регионов.
"Работа участков завершилась в 20:00 (12:00 мск)", - сказал ТАСС представитель избиркома Сахалинской области.
Аналогичную информацию агентству подтвердили и в Магаданской области. В Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономии голосование продлится еще час. Здесь выбирают депутатов Законодательного Собрания региона и депутата Госдумы.
В Сахалинской области по состоянию на 18:00 местного времени (10:00 мск) явка составила 33,49% - почти столько же, сколько на прошлых выборах (чуть меньше 34%). Активнее всего голосовали избиратели в Южно-Курильске, где проголосовало 72,83%, в основном это моряки и военнослужащие, голосовавшие досрочно.
Новые технологии на выборах на Урале
По словам председателя избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, новинкой выборной кампании 2019 года в регионе стали цифровые участки, которые организованы в рамках федерального эксперимента.
"Эти участки расположены в Москве. Соответственно на них, те жители Челябинской области, которые имеют регистрацию в области, подавали заявление через Единый портал госуслуг и в день голосования находясь в Москве, могут проголосовать за губернатора Челябинской области", - рассказал Обертас. Заявление для голосования на цифровых участках подали 167 человек.
По данным челябинского облизбикома, явка к полудню составила 16,7%. "Жалобы периодически фиксируем, но они не подтверждаются", - сказал журналистам Обертас.
В Курганской области проголосовали около 128,3 тыс. человек к 12:00 местного времени (10:00 мск), что составляет 18,43% от общего числа избирателей.
Выборы в Сибири без нарушений
Продолжается голосование в регионах Сибири. Существенных нарушений на них не наблюдают.
"Конечно, не бывает без замечаний и жалоб. Все жалобы оперативно разрешаются, у нас идут выборы разного уровня, и естественно, что накал борьбы серьезный, но серьезных нарушений нет", - рассказала ТАСС председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" в Республике Алтай Ольга Новикова.
Другие регионы Сибири данные о серьезных нарушения на текущий момент также не предоставили.
Воздушный шар, хор и бюллетени на родном языке
Воздушный шар в день выборов подняли в воздух рядом с избирательным участком в городе Иннополис (Татарстан), жители которого впервые голосуют на выборах в республиканский парламент.
На избирательных участках Башкирии для голосования выдают бюллетени на родных языках, изготовили почти 400 тыс. штук на башкирском языке и более 200 тыс. экземпляров на татарском. Также в регионе работает шесть именных избирательных участков. Например, в селе Аскарово участок носит имя местного уроженца, героя Советского союза Тагира Кусимова, а участок в селе Шаймуратово Кармаскалинского района - генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Голосование на мотоциклах
Явка избирателей на участки к 10:00 мск в ходе выборов в Курской области, где 8 сентября проходят более 30 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, составила более 5%, превысив результаты 2014 года на 1,5%, сообщили журналистам в облизбиркоме.
Активно голосуют и в Липецкой области, где также выбирают главу региона. В Доме культуры в селе Косыревка в 8 км от Липецка голосуют байкеры старейшего мотоклуба региона "Русские мотоциклисты", которому уже 25 лет.
"Мы приедем на голосование на российских, японских, немецких мотоциклах, чтобы отдать свой голос на выборах главы Липецкой области", - сказал ТАСС председатель клуба Виталий Рущенко. Он добавил, что в клубе 14 мотоциклистов, все они будут голосовать по месту жительства.
Сувениры пенсионерами на Кавказе
В Ставропольском крае на выборах губернатора явка по состоянию на 10 часов утра составила 9,01%, что вдвое выше показателя утренней явки на предыдущих выборах главы региона. "На горячую линию поступило 37 звонков - в основном по вопросам, как найти свой участок, по порядку применения механизма "Мобильный избиратель", - отметил председатель избиркома края Евгений Демьянов.
Как сообщили в Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики, где проходят выборы депутатов Народного Собрания (парламента) КЧР и выборы в органы местного самоуправления двух уровней, к 10:00 мск в регионе проголосовали 32 тыс. 215 человек, что составляет 10,95% от общего числа избирателей.
В Петербурге начали голосовать известные люди
Тем временем в Санкт-Петербурге, где сегодня выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов, пример гражданской активности начали демонстрировать известные жители города. На одном из избирательных участков утром проголосовал мастер спорта России, футболист Алексей Игонин.
В Вологодской области, где выбирают губернатора, а также полный состав Вологодской городской думы на 10:00 мск проголосовалт 5,63% или 52,5 тыс. избирателей.
Как голосуют жители юга
Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Государственного совета республики по месту жительства в Симферополе на участке №238, который размещен в помещении Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша.
"Все идет нормально, ... настроение хорошее. Все должны помнить, что в нашей стране любые вопросы, связанные с изменением законодательства, органов власти и так далее, [могут решаться] только в результате избирательных кампаний. Сегодня как раз тот день, когда у крымчан есть возможность высказать свое мнение по любому вопросу", - сообщил журналистам Аксенов после голосования.
В Севастополе, где в воскресенье выбирают депутатов Законодательного собрания, на 10:00 проголосовали 16,9 тыс. человек "Это составляет 5,28% от избирателей, включенных в список. Пять лет назад на выборах первого созыва Заксобрания явка составила 7,3% по городу. На открытие участков в списки избирателей было включено 320540 человек с учетом срочников", - сообщил журналистам глава городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.