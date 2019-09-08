Собянин отдал голос за депутатов Мосгордумы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье принял участие в голосовании по выборам депутатов Мосгордумы и призвал всех москвичей отдать свои голоса за кандидатов. Он проголосовал на улице Николаева в Пресненском районе.

"Сегодня в Москве очень важный день - идут выборы парламента города. Выборы очень важные", - сказал Собянин журналистам. По его словам, Мосгордума во многом определяет судьбу столицы и каждого горожанина.

"Поэтому, конечно, важно самим прийти, проголосовать, никому не передоверять это важное дело", - подчеркнул Собянин.

Голосование по выборам депутатов Мосгордумы продлится до 20:00. На 45 депутатских мест в претендует 225 кандидатов. Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. Для проведения выборов депутатов Мосгордумы организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.