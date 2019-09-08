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Выборы в Мосгордуму - 2019

Собянин отдал голос за депутатов Мосгордумы

Мэр города также призвал москвичей отдать свои голоса за кандидатов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье принял участие в голосовании по выборам депутатов Мосгордумы и призвал всех москвичей отдать свои голоса за кандидатов. Он проголосовал на улице Николаева в Пресненском районе.

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"Сегодня в Москве очень важный день - идут выборы парламента города. Выборы очень важные", - сказал Собянин журналистам. По его словам, Мосгордума во многом определяет судьбу столицы и каждого горожанина.

"Поэтому, конечно, важно самим прийти, проголосовать, никому не передоверять это важное дело", - подчеркнул Собянин.

Голосование по выборам депутатов Мосгордумы продлится до 20:00. На 45 депутатских мест в претендует 225 кандидатов. Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. Для проведения выборов депутатов Мосгордумы организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВыборы в Мосгордуму - 2019
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