В работе системы онлайн-голосования Москвы объявили перерыв из-за перегрузки оборудования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, голосование приостановлено с 11:30 на один час. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. На один час. За это время мы переедем на другое оборудование", - сказал Костырко.

Он уточнил, что первый технический перерыв в работе системы длился один час, он был вызван сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Это оборудование используется в работе по требованиям законодательства и было произведено компанией "Крипто-Про".

"Голоса не потеряны. Те, кто "завис", смогут проголосовать. Те, кто не смогли войти, с ними коммуникация отдельная, пригласим повторно зайти. На момент сбоя проголосовало 3 тыс. 308, "зависло" 543 избирателя", - сказал Костырко.