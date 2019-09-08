Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики

За Калиматова проголосовали 27 из 31 депутата. Один бюллетень был признан недействительным, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний парламента республики.

"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.

Согласно закону, Ингушетия не проводит прямые выборы главы, они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий.

Помимо Калиматова, в выборах принимали участие выдвиженцы двух партий - депутат городского совета Назрани, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации", координатор регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов.

В сентябре 2018 года на пост главы был переизбран в третий раз Юнус-Бек Евкуров. В июне 2019 президент РФ Владимир Путин принял отставку 55-летнего Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Врио главы республики был назначен 60-летний экс-прокурор региона Калиматов, возглавлявший также ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.