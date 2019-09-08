ЦИК создаст "Доску антипочета", где упомянет фальсифицирующих информацию о выборах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала создать "Доску антипочета", где будут сообщаться сведения о тех, кто распространяет дезинформацию о ходе избирательной кампании.

"По итогам [избирательной кампании] мы сделаем "Доску антипочета". Всех лгунов и дезинформаторов будем [на эту доску] вешать пофамильно ", - сказала Памфилова, отметив, что также будет публиковаться информация о названиях организаций, распространяющих ложные сведения.

Памфилова подчеркнула, что сведения о тех, кто помог выявить нарушения в ходе выборов, будут размещать на Доске почета.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают законодательные собрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).