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Единый день голосования - 2019

ЦИК создаст "Доску антипочета", где упомянет фальсифицирующих информацию о выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что сведения о тех, кто помог выявить нарушения в ходе выборов, будут размещать на Доске почета

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала создать "Доску антипочета", где будут сообщаться сведения о тех, кто распространяет дезинформацию о ходе избирательной кампании.

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"По итогам [избирательной кампании] мы сделаем "Доску антипочета". Всех лгунов и дезинформаторов будем [на эту доску] вешать пофамильно ", - сказала Памфилова, отметив, что также будет публиковаться информация о названиях организаций, распространяющих ложные сведения.

Памфилова подчеркнула, что сведения о тех, кто помог выявить нарушения в ходе выборов, будут размещать на Доске почета.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают законодательные собрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2019
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Всего 8 сентября пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня
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