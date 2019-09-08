Медведев с супругой проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой Медведевой проголосовали на выборах в Мосгордуму. Председатель правительства и его супруга в первом часу дня прибыли к зданию "Шуваловской гимназии №1448" на улице Довженко в столичном районе Раменки. В актовом зале на втором этаже, где расположен избирательный участок номер 2760, премьер-министр получил бюллетень, прошел в кабинку для голосования, а затем опустил листок в КОИБ (электронное устройство для обработки избирательных бюллетеней). "Спасибо, вы проголосовали", - произнес электронный голос КОИБа. Ту же процедуру проделала Светлана Медведева.

Присутствие главы правительства не повлияло на ход голосования в гимназии, доступ избирателей на расположенные здесь участки 2759 и 2760 открылся, как и положено, в 8:00 мск и не ограничивался. Тут же присутствуют наблюдатели и журналисты.

Медведев уже неоднократно, в том числе на всех президентских, парламентских и городских выборах в течение более 10 лет голосует на избирательном участке, открытом в этой школе (ранее она имела номер 1118, теперь стала мосфильмовским отделением "Шуваловской гимназии №1448", названной в честь государственного деятеля и мецената екатерининской эпохи Ивана Ивановича Шувалова). В этом же учебном заведении в столичных Раменках в свое время сдавал ЕГЭ сын премьера Илья.

Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

Нынешний единый день голосования стал одним из самых масштабных за последние годы. Выборами разного уровня охвачены все 85 субъектов РФ. Кроме того, проходит порядка 50 местных референдумов.

Жители столицы выбирают депутатов Мосгордумы, а жители Московской области - депутатов муниципальных образований региона. Избирательные участки в Москве и Подмосковье будут работать с 8:00 до 20:00.

Выборы в столичный парламент проходят в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Зарегистрированы 225 кандидатов, из них 58 самовыдвиженцев. Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.