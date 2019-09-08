Врио главы Челябинской области проголосовал на выборах в школе, где пошел в первый класс

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер проголосовал на муниципальных выборах на участке в школе №92 Челябинска, где прошли его школьные годы.

"Помимо того, что я пришел на выборы, я привел свою семью, чтобы показать, где я учился. Была задумка проголосовать именно в той школе, где я пошел в первый класс. Это важный день для всей Челябинской области, когда люди могут проголосовать за свое будущее. Всех, кто еще не пришел на выборы, приглашаю это сделать", - сказал после голосования Текслер.

В Единый день голосования, 8 сентября, в Челябинской области проходят выборы губернатора региона и выборы в органы местного самоуправления. По данным областного избиркома, работают 2296 избирательных участков (на предыдущих выборах губернатора в 2014 году работало 2275 избирательных участков).

В выборах губернатора Челябинской области участвуют пять кандидатов: Константин Нациевский от КПРФ, Виталий Пашин от ЛДПР, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила", Сергей Смышляев от партии "Родина", врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве самовыдвиженца. В 2014 году было четыре кандидата.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.