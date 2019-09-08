Врио главы Сахалина Лимаренко лидирует на выборах после обработки 18,5% протоколов

ТАСС, 8 сентября. Валерий Лимаренко, который занимает пост врио губернатора Сахалинской области, лидирует на выборах главы региона с результатом 70,38% после обработки 18,5% протоколов, следует в воскресенье из данных табло ЦИК РФ.

Депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) занимает второе место с результатом 12,19%, на третьем месте депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР) от 12,11%, на четвертом - первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин с 3,55%, на пятом - глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин с 1,45%.