Система онлайн-голосования в Москве восстановила работу после второго сбоя

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, голосование было приостановлено и возобновило работу спустя час. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Около 12:45 перезапустили систему, загружаются все голоса. Приносим извинения, усиленно мониторим ситуацию. Всех подавших заявки избирателей либо обзвоним, либо вышлем push-уведомления и SMS", - сказал Костырко.