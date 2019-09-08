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Система онлайн-голосования в Москве восстановила работу после второго сбоя

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, голосование было приостановлено и возобновило работу спустя час. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Около 12:45 перезапустили систему, загружаются все голоса. Приносим извинения, усиленно мониторим ситуацию. Всех подавших заявки избирателей либо обзвоним, либо вышлем push-уведомления и SMS", - сказал Костырко.

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РоссияВыборы в Мосгордуму - 2019Единый день голосования - 2019
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