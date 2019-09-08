В Вологодской области в полдень на выборах губернатора проголосовало 14,91% избирателей

ВОЛОГДА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области в воскресенье, по состоянию на 12:00 мск, составила 14,91% против 11% на это же время на предыдущих выборах главы региона в 2014 году, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"На 12:00 мск явка избирателей в Вологодской области составила 14,91%, проголосовали 138,982 тыс. человек. На это же время на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году явка составила 11%", - сказали в избиркоме.

Лидерами по числу пришедших на участки избирателей в воскресенье стали Усть-Кубинский район, где проголосовало 32,39%, Нюксенский район - 31,73% и Тарногский район - 28,13%. В Вологде участки посетили 5,89% человек, в Череповце - 12,96%, добавили в избиркоме.

За пост губернатора Вологодской области борются пять человек: действующий руководитель региона Олег Кувшинников (от "Единой России"), депутат областного парламента Ольга Ширикова (от ЛДПР), руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина (от "Справедливой России"), а также представители "малых" партий - руководитель ЦК "Народный альянс" Вадим Петриенко и советник председателя партии "Родина", депутата Госдумы Алексея Журавлева - Алексей Рылеев от "Родины". Самовыдвижение в регионе не предусмотрено.

Помимо губернатора в регионе избирают полный состав Вологодской городской думы, ряд глав и депутатов в муниципалитетах - всего проходят 22 избирательные кампании. За их ходом следят более трех тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты области.