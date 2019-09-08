Матвиенко: освобождение россиян на Украине говорит о готовности Киева к диалогу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обмен между Россией и Украиной группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран, говорит о готовности возобновления диалога между странами. Об этом она сказала в воскресенье журналистам в Санкт-Петербурге.

"Сам факт возвращения - это положительный факт. Это демонстрирует, с одной стороны, готовность новой украинской власти к конструктивному взаимодействию, а, с другой стороны, дает надежду, что это лишь первый шаг и что будут приняты дальнейшие шаги для возобновления диалога между нашими странами", - сказала она.

Она отметила, что этому событию предшествовала большая дипломатическая и политическая работа.

Матвиенко особенно выделила освобождение журналиста Кирилла Вышинского. "Отдельно в этом ряду отметила бы освобождение Кирилла Вышинского, который 15 месяцев просидел в тюрьме без суда и следствия. Как ни пыталось так называемое киевское правосудие его обвинить, осудить, это не удалось, потому что он сидел все эти месяцы за то, что имел свою точку зрения, за свою журналистскую деятельность, просто был жертвой политического режима", - указала она.

Минские соглашения

Матвиенко также считает, что Украина должна перейти к конкретным шагам по выполнению минских соглашений, которых ждет мировое сообщество.

"У господина Зеленского вся полнота власти, у него все рычаги в руках. Конечно, и украинцы, и Россия, да и все мировое сообщество ждут конкретных действий, конкретных шагов, в первую очередь, по прекращению обстрелов Донецка и Луганска, по выполнению Минских соглашений, в которых написана четкая дорожная карта завершения этого внутриукраинского конфликта. Это снятие экономической блокады, потому что жители Луганска и Донецка живут в тяжелейших экономических условиях. Мы надеемся, что эти ожидания оправдаются", - сказала она.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.