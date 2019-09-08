ЦИК получил более 2,2 тыс. обращений по вопросам организации выборов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Информационно-справочный центр Центризбиркома получил более 2,2 тыс. обращений с просьбой разъяснить различные аспекты проведения выборов. Об этом сообщила в воскресенье журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина, выступая в информцентре ЦИК.

"Мы в этом сезоне по состоянию на 00:00 мск получили достаточно хорошее количество обращений - 2202, в прошлом году без учета президентской кампании - 1253", - сказала Гришина.

Она отметила, что более 900 обращений поступило по вопросам проведения региональных кампаний, более 1,2 тыс. - по муниципальным избирательным кампаниям, 30 - по федеральным выборам.

По словам Гришиной, авторы обращений просили разъяснить вопросы, связанные с порядком выдвижения и регистрации кандидатов, деятельностью избирательных комиссий и организацией информационного обеспечения предвыборных кампаний.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).