В Крыму считают, что протест украинского МИД не имеет значения для выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Протест украинского МИД из-за проведения 8 сентября местных выборов в Крыму и призывы Киева к международным партнерам усилить давление на РФ не имеют никакого значения и не влияют на голосование, сообщил ТАСС в воскресенье председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев.

Украинский МИД ранее в воскресенье выразил решительный протест проведению выборов в Крыму, заявив, что результаты голосования "являются юридически ничтожными", не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны международным сообществом, а все причастные к его организации будут нести ответственность согласно законодательству Украины.

"Выборы в Республике Крым, как и во всей Российской Федерации, проходят в единый день голосования, и какие-либо комментарии различных ведомств других государств принципиально не имеют никакого значения для проведения выборов", - заявил Малышев, отметив, что голосование в российском регионе проходит спокойно.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что заявление МИДа соседнего государства является данью "политической конъюнктуре". "Никакого отношения к реальности эти высказывания не имеют. Люди отрабатывают свою зарплату", - сказал Иоффе.

О выборах в Крыму

Выборы в Государственный совет республики проходят 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года.

На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки восьми реготделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В республике около 1,478 млн избирателей, сформировано 1201 участков для голосования.