Новый глава Ингушетии намерен обновить правительство и навести порядок в регионе

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов намерен навести порядок в республике и обновить правительство молодыми специалистами. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии избрали ранее на пост главы республики 60-летнего Калиматова. За него проголосовали 27 из 31 депутата.

"Мы выставили на конкурс должность вице-премьера, двух министров и трех-четырех заместителей, чтобы молодежь могла реализовать и показать себя, улучшить ту или иную отрасль в правительстве. Многие отрасли проблемные, там нужны профессионалы со свежим взглядом и инновационными знаниями, поэтому омоложение будет, но будут также и кадры с опытом", - отметил Калиматов.

В числе первых задач глава Ингушетии также назвал наведение порядка и консолидацию общества в регионе. "Первые шаги - это навести порядок. Я юрист и в этой части понимаю, что надо руководствоваться федеральными законами, законами республики и нормативными актами ведомств, которые регулируют отрасль, - добавил он. - Для меня важно консолидировать и объединить общество. Если направить все силы на улучшение социальной жизни жителей - многие вопросы отпадут сами по себе"

Ранее Калиматов принес присягу и официально вступил в должность.

"Вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать и защищать конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия", - произнес Калиматов слова присяги.

Председатель Конституционного суда Ингушетии объявил, что Калиматов вступил в должность главы республики. После Государственных гимнов России и Ингушетии председатель Народного собрания региона вручил Калиматову штандарт руководителя субъекта.

В новость были внесены изменения (14:08 мск) - передается в новой редакции.