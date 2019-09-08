В избиркоме Севастополя рассказали о самой низкой явке за пять лет в составе России

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Заксобрания в Севастополе к полудню составляет 12,25%, это самый низкий показатель на выборах регионального и федерального уровня за все пять лет после воссоединения Крыма с Россией, сообщил журналистам в воскресенье глава избиркома Сергей Даниленко.

"На 12 часов явка составила 12,25% избирателей. Для сравнения: на выборах Заксобрания первого состава - 18,92%, на выборах губернатора было 14,9%, на выборах в Госдуму в 2016 году - 20,32%, на выборах президента - 35,08%. Пока явка за все прошедшие пять кампаний более низкая. Будем надеяться, что погода ухудшится и люди пойдут на избирательные участки", - сказал Даниленко.

При этом, как отметил член избирательной комиссии Александр Чмыхалов, явка среди военнослужащих составляет порядка 60-65%. Данных о явке на трех участках, созданных на кораблях Черноморского флота, находящихся в плавании, пока нет.

Общее число избирателей, согласно спискам, составляет 320,5 тыс. человек. Даниленко уточнил, что к концу дня эта цифра может измениться, добавятся избиратели, которых по каким-то причинам ранее не внесли в списки.

Парламент Севастополя, выборы в который проходят 8 сентября, в единый день голосования, состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, еще 8 - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.