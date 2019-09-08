Сбой в работе КОИБ произошел на одном из избирательных участков в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) сломался в воскресенье на избирательном участке №9 по выборам в Мосгордуму в Москве, техническая служба устранила неполадку. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов

"У нас был сбой в работе на одном из сканирующих устройств комплекса обработки избирательных бюллетеней на 9-м участке. Служба техподдержки все неисправности устранила, сейчас на участке КОИБ работает в штатном режиме, работают оба скандирующих устройства", - сказал Ермолов.

В Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать 8 сентября до 20:00.