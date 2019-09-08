Единый день голосования завершился в Якутии и Амурской области

ТАСС, 8 сентября. Единый день голосования подошел к концу в ряде регионов России. В 14:00 мск избирательные участки закрылись в Якутии и Амурской области.

В Якутии в воскресенье прошли 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. В регионе выбирали глав и депутатов муниципалитетов.

В Благовещенске, столице Амурской области, выбирали депутатов городской думы. Как отметили в горизбиркоме, по состоянию на 15:00 местного времени (06:00 мск) свыше 19 тысяч избирателей уже проголосовали. Это 11,58% от общего числа избирателей. В целом, отмечают в избиркоме, выборы проходят в спокойной обстановке, без инцидентов, пока поступило несколько жалоб. В настоящее время ни одно из сообщений пока не подтвердилось.