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Единый день голосования - 2019

Явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана достигла почти 30%

В регионе также проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах парламентариев Госсовета Татарстана, по данным на 12:00 мск, составила 29,55%. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии республики.

"По состоянию на 12:00 в Татарстане проголосовали 867,985 тыс. избирателей, что составляет 29,55 процента от числа избирателей, внесенных в список на момент начала голосования", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК региона, "все 2811 избирательных участка работают в штатном режиме, голосование проходит спокойно".

В Татарстане, помимо основных выборов в республиканский парламент, проходят также дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, которые охватывают 41 район.

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РоссияТатарстанЕдиный день голосования - 2019
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