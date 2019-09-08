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Матвиенко: опыт и профессионализм Калиматова будут способствовать развитию Ингушетии

Председатель Совета Федерации также пожелала новому главе республики успехов в работе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Махмуда-Али Калиматова с избранием на должность главы Ингушетии, выразив уверенность, что его профессиональные качества помогут в решении задач социально-экономического развития республики.

"Уверена, что ваши профессионализм, опыт и компетентность помогут в решении задач по обеспечению социально-экономического развития Республики Ингушетия, эффективному использованию ее потенциала", - написала Матвиенко в поздравительной телеграмме на имя Калиматова.

Она выразила надежду, что сотрудничество Совфеда с органами власти республики "будет и впредь конструктивным, плодотворным". Матвиенко пожелала Калиматову успехов в работе на ответственном государственном посту.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али МакшариповичЕдиный день голосования - 2019
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