Матовников: новому главе Ингушетии предстоит решить проблемы безработицы и низких зарплат

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников считает, что главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову предстоит решить проблемы безработицы и низкой заработной платы в регионе. Об этом он заявил на церемонии инаугурации главы Ингушетии.

"Есть конечно и проблемы, которые связанны прежде всего с социальным блоком, с самой высокой безработицей и самой низкой заработной платой в округе и стране в целом. Дальнейшей программой действий для всей страны является майский указ президента, <…> в республике развернута работа по его реализации. Задачи стоят масштабные, их решение потребует напряженного труда, для этого необходима прежде всего консолидация общества и власти, дружная работа на одну цепь", - сказал Матовников.

Он призвал депутатов парламента республики, вне зависимости от политических взглядов, стать союзниками избранного главы региона.

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии в воскресенье избрали путем тайного голосования на пост главы республики 60-летнего врио главы региона Махмуд-Али Калиматова от "Единой России". За него проголосовали 27 из 31 депутата.

Согласно закону, Ингушетия не проводит прямые выборы главы, они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий. Помимо Калиматова, в выборах принимали участие выдвиженцы двух партий - депутат городского совета Назрани, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации", координатор регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов.