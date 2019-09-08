Матвиенко призвала отнестись к голосованию на выборах как к гражданской обязанности

"Право участвовать в выборах, голосовать - это не только право, но и обязанность - гражданская, нравственная. В ряде стран голосование является юридически обязательным. У нас этого нет, каждый гражданин имеет право делать свой выбор - принимать участие в голосовании или нет, но если ты хочешь участвовать в управлении районом, городом, страной, важно приходить на выборы, принимать участие в голосовании", - сказала она.

Матвиенко напомнила, что в воскресенье во всех субъектах проходит более 5 тыс. выборов разного уровня. "Хочется обратиться не только к землякам-петербуржцам, но и к жителям всех наших регионов, чтобы они обязательно пришли на выборы", - сказала она.

В воскресенье в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора. За этот пост борются самовыдвиженец Александр Беглов, представитель партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Также в этот день проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должно быть замещено 1560 мандатов. Выборы организованы на 1944 участках в Петербурге: 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков ждут избирателей-петербуржцев в Псковской области.