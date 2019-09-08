Губернатор Ленинградской области приехал на избирательный участок на мотоцикле

ТАСС, 8 сентября. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в воскресенье приехал на мотоцикле на избирательный участок для голосования за одного из кандидатов на муниципальных выборах в Совет депутатов Юкковского сельского поселения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя области.

"Мотоцикл Harley-Davidson. Александр Юрьевич известен как заядлый мотоциклист", - сказала собеседница агентства.

Дрозденко голосовал по месту прописки в деревне Лупполово Юкковского сельского поселения Всеволожского района. Губернатор отметил, что муниципальные власти лучше остальных знают о проблемах людей.

"Будем говорить откровенно, муниципальная власть - это власть, которая ближе всего к людям. Это власть, которая каждый день общается с людьми, это власть, которая и работает на территории, где живут люди, и по большому счету ее задача как раз обеспечение основных насущных проблем" - сказал Дрозденко журналистам.

В Ленинградской области в день единого голосования проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирателям предстоит выбрать депутатов в 177 муниципальных образованиях. Будут замещаться 2062 мандата.